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Суд заочно арестовал бывшего гендиректора «Газпром промгаза»

18:40, 25.03.2019
Суд заочно арестовал бывшего гендиректора «Газпром промгаза»
Фото: Максим Платонов

Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего главу «Газпром промгаза» Александра Карасевича

Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 620 млн рублей, сообщает «РИА Новости». Также к Карасевичу предъявили иск на 1,2 млрд рублей от ФНС.

По версии следствия, компания «Лорес», которую на момент создания возглавлял Карасевич, уклонялась от уплаты налогов, в том числе выполняя контракты для дочерней организации «Газпрома».

Ранее следствие попросило о заочном аресте Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

Происшествия
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