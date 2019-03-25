Суд заочно арестовал бывшего гендиректора «Газпром промгаза»

Фото: Максим Платонов

Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего главу «Газпром промгаза» Александра Карасевича

Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 620 млн рублей, сообщает «РИА Новости». Также к Карасевичу предъявили иск на 1,2 млрд рублей от ФНС.

По версии следствия, компания «Лорес», которую на момент создания возглавлял Карасевич, уклонялась от уплаты налогов, в том числе выполняя контракты для дочерней организации «Газпрома».

Ранее следствие попросило о заочном аресте Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.