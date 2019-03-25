Итоги дня: снегопад в Казани, въезд россиян в Турцию по внутренним паспортам и ремонт дорог в Казани за 3 млрд рублей

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 25 марта.

Казань сегодня пережила аномальный для конца марта снегопад. Выпало две трети месячной нормы осадков. Гололедица и снежная каша на дорогах спровоцировали массовые ДТП и пробки, в том числе с участием пассажирских автобусов. Чувашия закрыла трассу в направлении Татарстана из-за разгулявшейся стихии, а самолеты, следовавшие в Казань, улетали на запасные аэродромы. Подробности в материале «Реального времени».

В свою очередь, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что непогода в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) продлится до завтрашнего дня.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отправился в краткосрочный отпуск. Руководитель региона будет отдыхать с 25 по 29 марта. Временно исполнять обязанности главы республики будет премьер-министр РТ Алексей Песошин.

На ремонт дорог в Казани потратят более 3 млрд рублей, из них 1 млрд из республиканского бюджета — на ремонт дорог во дворах. Проект №1, по мнению городских властей, — участок БКК в поселке Борисково. Подробности в материале «Реального времени».

Зеленодольская городская прокуратура подала исковое заявление к исполняющему обязанности генерального директора Зеленодольского мясоперерабатывающего комбината «Даль-Кама» Руслану Хамадишину.



Между Анкарой и Москвой начались переговоры о предоставлении российским гражданам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.



Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании Nordwind из-за претензий к обеспечению безопасности полетов. Аннулированы специальные разрешения авиакомпании, касающиеся полетов с применением правил ETOPS. Они касаются удаленности самолета от запасного аэродрома на более чем 60 минут.

Жители Татарстана, являющиеся сторонниками политика Алексея Навального, — Эльвира Дмитриева, Андрей Бояршинов, Алексей Бояров и Михаил Тихонов — подали в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга против социальной сети «ВКонтакте» за передачу без их согласия персональных данных центру по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по республике. Истцы требуют с соцсети по 100 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Премьер-министр Дагестана Артем Здунов назначил Игоря Губайдуллина на должность руководителя секретариата председателя правительства Дагестана, также его заместителей. С 2012 по 2018 год Губайдуллин работал на разных должностях в Минэкономики Татарстана.

Уголовное дело в отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, а также их соучастников направлено в суд. Они 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы. После чего их арестовали и поместили в СИЗО.