Замглаве департамента полетов «Аэрофлота» грозит штраф в 1 млн рублей

Прокуратура просит назначить штраф в размере 1 млн рублей замдиректора департамента производства полетов авиакомпании «Аэрофлот» Анатолию Якимчуку, сообщает ТАСС.

Его обвиняют в покушении на дачу взятки в размере 50 тысяч рублей. Из обвинительного заключения следует, что 2 апреля 2018 года Якимчук передал 50 тысяч рублей председателю врачебно-летной экспертной комиссии. От последнего требовалось, чтобы он дал положительное заключение о годности к летной работе, несмотря на результаты исследований, которые говорили о наличии заболевания сердечно-сосудистой системы.

Напомним, ранее сообщалось, что соучредитель благотворительного фонда «Нужна помощь» и создатель информационного портала «Такие дела» подал в суд иск против авиакомпании «Аэрофлот».