РПЛ перенесла матч «Рубина» со «Спартаком»

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Матч 26-го тура между «Спартаком» и «Рубином» в РПЛ перенесли на день вперед в связи с обращением ГУ МВД России по городу Москве. Игра должна была состояться 28 апреля в 14.00 дня, но была перенесена на 29 апреля на вечер 19.30, сообщает официальный сайт Российской премьер-лиги.

Также перенесен с 28 апреля и еще один матч тура. Московский «Локомотив» сыграет с «Енисеем» 29 апреля в 14.00 дня. Игра должна была пройти 28 апреля в 21.00.



Напомним, в ближайшем туре казанский клуб встретится с красноярским «Енисеем» в гостях. Игра пройдет 30 марта в 11.30 по московскому времени.