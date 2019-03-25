В Казани разыскивают похитителей подростка

22 марта вечером неизвестные встретили 16-летнего подростка у ворот одного из спорткомплексов Казани, сообщает СК РФ.

Когда он попытался убежать, его догнали, посадили в автомобиль и привезли на квартиру. Через сутки подростка отпустили, он смог позвонить родителям. Возбуждено уголовное дело. Следователи разыскивают подозреваемых.

Напомним, ранее сообщалось, что следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Нижнекамске. Дело возбуждено по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», пишет «Интерфакс». Утром 22 марта у здания УВД Нижнекамска один из полицейских получил тяжелые ножевые ранения и скончался в приемном покое Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы. Его коллега открыл огонь и застрелил нападавшего, который перед этим сбежал из изолятора.