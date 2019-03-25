«Медицинская техника и фармация Татарстана» разместила закупки на поставку медизделий на 3 млн рублей

ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» подало заявки на две закупки, связанные с поставкой изделий медицинского назначения. Информация размещена на портале госзакупок.

Начальная цена первого договора — 1 476 917,00 рублей. В техническом задании заявлено 8 разных изделий, среди них электронные термометры для холодильников, термоиндикаторы. Дата окончания подачи заявок для участия в аукционе — 2 апреля.

Начальная цена второго договора — 1 545 007,50 рублей. Речь идет о поставке нейлоновых мононитей. Дата окончания подачи заявок для участия в аукционе — также 2 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» занимается поиском поставщика лекарства, которое получают из мозга свиньи, сообщает ИА «Татар-информ». 1 280 упаковок с ампулами по 2, 5 и 10 мл в больницы республики должны поставить до 25 мая 2019 года. Стоимость — 1,2 млн рублей.



