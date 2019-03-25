Центробанк купил валюту для Минфина на 18,2 млрд рублей

Банк России купил валюту для Министерства финансов РФ на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 18,2 млрд рублей с расчетами 22 марта.

Всего с 7 марта по 4 апреля Минфин направит на покупку валюты 310 млрд рублей, ежедневный объем покупки валюты составит 15,5 млрд рублей, передает ТАСС.

По задумке регулятора, операции увеличат ежедневные покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 2,8 млрд рублей.

Напомним, ранее Центробанк понизил прогноз по инфляции на 2019 год до 4,7—5,2%.