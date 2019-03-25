В аэропорту Казани задержаны прибытие и вылет нескольких рейсов из-за снега

В Международном аэропорту «Казань» задержано прибытие и вылеты нескольких рейсов из-за непогоды. Об этом сообщил пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.

По его словам, задержано прибытие рейсов из Москвы (Шереметьево) и Душанбе, а также обратный вылет в Москву (Шереметьево). С пассажирами в аэропорту работают представители авиакомпаний, передает «Интерфакс».

Сегодня в Казани наблюдаются неблагоприятные метеоусловия: ливневой снег, ухудшение видимости и усиление ветра.

Напомним, что в середине марта в аэропорту Казани были задержаны прибытие и вылет нескольких рейсов из-за тумана.