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В аэропорту Казани задержаны прибытие и вылет нескольких рейсов из-за снега

10:37, 25.03.2019
В аэропорту Казани задержаны прибытие и вылет нескольких рейсов из-за снега
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Международном аэропорту «Казань» задержано прибытие и вылеты нескольких рейсов из-за непогоды. Об этом сообщил пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.

По его словам, задержано прибытие рейсов из Москвы (Шереметьево) и Душанбе, а также обратный вылет в Москву (Шереметьево). С пассажирами в аэропорту работают представители авиакомпаний, передает «Интерфакс».

Сегодня в Казани наблюдаются неблагоприятные метеоусловия: ливневой снег, ухудшение видимости и усиление ветра.

Напомним, что в середине марта в аэропорту Казани были задержаны прибытие и вылет нескольких рейсов из-за тумана.

Общество Татарстан
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