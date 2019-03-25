В Минобрнауки РФ заявили об увеличении числа бюджетных мест в вузах

В российских вузах в этом году планируется увеличение числа бюджетных мест по некоторым специальностям. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.

Основное увеличение бакалавров и специалистов намечено в следующих областях: «Искусство и культура», «Гуманитарные науки», «Науки об обществе», «Математика и естественные науки», «Образование и педагогические науки», «Инженерное дело, технологии и технологические науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Здравоохранение и медицинские науки».

Кроме того, увеличение бюджетных мест может произойти для магистров направлений «Образование и педагогические науки», «Искусство и культура», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки».

Рост бюджетных мест по указанным направлениям был сформирован с учетом необходимости подготовки кадров по этим специальностям, пишет RT.

На сколько именно будет увеличена квота, не уточняется. По данным Минобрнауки, всего на 2019 год запланировано 495,4 тысячи бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Напомним, ранее в МГУ назвали самые востребованные научные направления в будущем.