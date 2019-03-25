Эксперты назвали самые популярные у туристов страны, в который сложнее всего получить визу

Эксперты российского метапоисковика авиабилетов Aviasales назвали страны, в которые увеличился спрос на билеты и куда довольно сложно получить визу.

Так, самый большой рост турпотока показала Новая Зеландия — количество бронирований авиабилетов за год в эту страну выросло на 53%.

Далее идут Пакистан (51%), Саудовская Аравия (33%), Канада (25%), Туркменистан (21%) и Австралия (12%), пишет «РИА Новости».

Ранее специалисты назвали страны, перед вылетом в которые российские туристы чаще всего покупают страховку. Список возглавили Израиль, Венгрия и Португалия. Специалисты сервиса путешествий Tutu.ru затруднились объяснить, почему именно в эти страны чаще всего покупается страховка.