На норвежском судне Viking Sky завершились спасательные работы

Завершилась эвакуация пассажиров с норвежского парома Viking Sky.

На данный момент судно своим ходом идет в норвежский порт Мольде.

Всего были эвакуированы 479 человек из 1 373 пассажира с помощью вертолетов. Еще 17 человек госпитализированы, некоторые с ушибами и переломами, пишет «Интерфакс».

Сейчас на Viking Sky остаются 458 членов экипажа и 436 пассажиров. Паром сопровождают один буксир и два судна сопровождения.



Ранее в Норвегии судно, спешившее на помощь лайнеру Viking Sky с отказавшим двигателем, потеряло ход.