На норвежском судне Viking Sky завершились спасательные работы
Завершилась эвакуация пассажиров с норвежского парома Viking Sky.
На данный момент судно своим ходом идет в норвежский порт Мольде.
Всего были эвакуированы 479 человек из 1 373 пассажира с помощью вертолетов. Еще 17 человек госпитализированы, некоторые с ушибами и переломами, пишет «Интерфакс».
Сейчас на Viking Sky остаются 458 членов экипажа и 436 пассажиров. Паром сопровождают один буксир и два судна сопровождения.
Ранее в Норвегии судно, спешившее на помощь лайнеру Viking Sky с отказавшим двигателем, потеряло ход.Происшествия
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