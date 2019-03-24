Песков рассказал о том, как Путин готовится к публичным мероприятиям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как российский лидер Владимир Путин готовится к публичным мероприятиям.

Как он сообщил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», президент РФ работает с информацией, которую он получает из разных ведомств. Затем он вызывает министров, руководителей ведомств, звонит, задает вопросы по ситуации, сам получает для себя данные по внутренним и международным делам. Потом идет публичная часть рабочего дня.

Песков отметил, что зачастую заканчивается рабочий день Путина серией звонков или проведением совещаний.

Ранее Песков рассказал, как Путин получает зарплату и пенсию.