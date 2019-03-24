В России работают над упрощением выдачи виз иностранцам
МВД прорабатывает вопрос об упрощении порядка выдачи российских виз иностранным гражданам.
Предложения об этом поручил разработать президент России Владимир Путин до 31 марта. Ответственным исполнителем по данному поручению определен МИД России, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что если Россия упростит вопрос визового режима, это даст возможность увеличить поступления в федеральный бюджет на 20—30%.Общество
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