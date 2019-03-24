Росстат назвал самую популярную причину завести второго ребенка

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В России мужчины и женщины чаще всего озвучивают одну и ту же причину для рождения второго ребенка — желание, чтобы первый ребенок не чувствовал себя одиноким, сообщает РБК.

В исследовании Росстата указано, что для мужчин вторая по популярности причина — желание супруги завести второго ребенка. Для женщин стремление супруга увеличить семью находится на третьем месте. Более значимой мотивацией для женщин выступает желание научить старшего ребенка заботиться о младших. Среди других причин также желание не быть бедным и одиноким в старости.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют повышение рождаемости в России ближе к 2030-м годам.