Российские парусники проведут кругосветную экспедицию к 200-летию открытия Антарктиды

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении кругосветной экспедиции парусных судов в честь 200-летия открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Как сообщается на сайте кабмина, экспедиция пройдет в 2019—2020 годах. Парусники «Паллада» и «Седов» выйдут из портов Владивостока и Кронштадта и отправятся в кругосветное плавание, а судно «Крузенштерн» — в трансатлантическое. Три парусника встретятся в Атлантике в районе островов Южная Георгия и Южных Сандвичевых. Отмечается, что в этой точке маршрут кругосветного плавания «Паллады» максимально приблизится к Антарктиде.

Ранее сообщалось, что первая российская пилотируемая экспедиция отправится на Луну в 2031 году.