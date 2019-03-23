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Ученые предупредили о магнитной буре сегодня вечером

13:54, 23.03.2019
Ученые предупредили о магнитной буре сегодня вечером
Фото: ru.m.wikipedia.org

Сегодня, 23 марта, вечером с вероятностью 40% начнется магнитная буря.

Согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Физического института РАН, после 18.00 по мск магнитосфера Земли будет возбуждена. В 6 утра 24 марта произойдет магнитная буря класса G1 (слабая буря). Вероятность магнитной бури составляет 40%, магнитного шторма — 20%.

Магнитные бури также ожидаются 27 и 28 марта. В целом до конца марта продлится возбуждение магнитосферы Земли.

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