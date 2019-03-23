В Домодедово пассажир разделся при выходе на посадку рейса, мужчину задержали

В аэропорту Домодедово задержали мужчину, который разделся при выходе на посадку рейса в Симферополь, сообщает РБК.

Гражданина доставили в медицинскую комнату аэропорта, откуда его госпитализируют в одно из лечебных учреждений города. Отмечается, что мужчина разделся во время посадки и побежал к телетрапу. Посадка была приостановлена.

Напомним, ранее сообщалось, что в правительстве Московской области отменили принятые в 2018 году правила пользования аэропортами и поведения их посетителей. Соответствующее решение было принято по протесту Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. В прокуратуре отмечают, что региональным правительством был принят этот правовой акт, который противоречит нормам федерального законодательства. Правила поведения в аэропортах на территории Московской области, а именно Домодедово, Шереметьево, Жуковский, утвердили в апреле 2018 года. Согласно им, запрещалось ложиться и садиться на пол, лежать на креслах и лавках, передвигаться по территории аэропорта на роликах и самокатах.