МВД заявило о массовой драке около бизнес-центра в Москве

В московском районе Академический на территории одного из бизнес-центров произошла массовая драка с применением травматических пистолетов, сообщает РБК.

Инцидент произошел вечером 22 марта, в полицию поступило сообщение о драке. Группа лиц из хулиганских побуждений как минимум один раз выстрелила в 47-летнего гражданина. В результате он получил огнестрельное ранение в голень. Кроме того, был избит 37-летний мужчина. Пострадавших доставили в медучреждение. Остальных участников драки доставили в отдел МВД, в отношении них завели уголовное дело о хулиганстве.

Напомним, ранее на официальном портале ГСУ СК РФ по Москве сообщалось, что, по данным следствия, ночью 17 февраля около одного из зданий по Волгоградскому проспекту в Москве произошла массовая драка.