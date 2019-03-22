Главное к утру: отставка главы «Росгеологии», падение уровня бедности в России, иск ВТБ к бывшим владельцам «Трансаэро»

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей к утру пятницы, 22 марта.

Гендиректор АО «Росгеология» Роман Панов отправлен в отставку. Временно исполнять обязанности гендиректора «Росгеологии» будет первый замглавы — руководитель производственного блока Сергей Сучков. Уход Панова с поста проходит на фоне скандала в «Росгеологии».

Гидрометцентр РТ 18 и 19 марта зафиксировал в воздухе Казани превышение ПДК (предельно допустимая концентрация) по формальдегиду в пунктах наблюдения в Авиастроительном и Советском районах. Метеорологи пояснили, что незначительные превышения санитарно-гигиенических нормативов по формальдегиду наблюдаются в городах довольно часто.

Футболисты сборной России уступили команде Бельгии в первом туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча группы I состоялась в Брюсселе и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Уровень бедности в России по итогам 2018 года опустился до 12,9%, что является минимальным значением с 2014 года, когда уровень бедности составлял 11,2%. Согласно предварительным данным Росстата, численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году составила 18,9 млн человек.

Правительство РФ решило продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации топливного рынка еще на три месяца. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, для нефтяников будет скорректирован ряд обязательств.

ВТБ подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к бывшим владельцам «Трансаэро» Александру и Ольге Плешаковым. Сумма требований банка составляет 249,2 млрд рублей. В банке объяснили, что в иск о субсидиарной ответственности экс-владельцев перевозчика включен размер требований всех кредиторов.