Другие государства должны России более $39 млрд
Долги иностранных государства перед Россией на 1 февраля 2019 года составляют около 39,2 млрд рублей.
«По состоянию на 1 февраля 2019 года общая сумма требований РФ к иностранным заемщикам (включая требования к финансовым активам бывшего СССР) составляла около 39,2 миллиарда долларов», — передает агентство «Прайм» со ссылкой на данные, которые приводятся в проспекте к новым выпускам суверенных еврооблигаций РФ.
Сегодня Минфин РФ собирает заявки инвесторов на новые еврооблигации в долларах с погашением в марте 2035 года и доразмещает выпуск евробондов в евро с погашением в 2025 году.
Напомним, что в феврале 2018 года Россия списала Киргизии долг на сумму $240 млн. Соответствующий закон был утвержден президентом страны Владимиром Путиным.ЭкономикаФинансы
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