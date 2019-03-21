Другие государства должны России более $39 млрд

Долги иностранных государства перед Россией на 1 февраля 2019 года составляют около 39,2 млрд рублей.

«По состоянию на 1 февраля 2019 года общая сумма требований РФ к иностранным заемщикам (включая требования к финансовым активам бывшего СССР) составляла около 39,2 миллиарда долларов», — передает агентство «Прайм» со ссылкой на данные, которые приводятся в проспекте к новым выпускам суверенных еврооблигаций РФ.

Сегодня Минфин РФ собирает заявки инвесторов на новые еврооблигации в долларах с погашением в марте 2035 года и доразмещает выпуск евробондов в евро с погашением в 2025 году.

Напомним, что в феврале 2018 года Россия списала Киргизии долг на сумму $240 млн. Соответствующий закон был утвержден президентом страны Владимиром Путиным.