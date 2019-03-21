Средняя зарплата в Удмуртии выросла на 5%, до 31 тысячи рублей

По итогам января 2019 года средняя зарплата в Удмуртии составила 31 144 рубля в месяц. По сравнению с январем 2018-го этот показатель вырос на 5,7%.

При этом по сравнению с предыдущим месяцем рост составил 1,5%, сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Самая высокая зарплата отмечена в сфере добычи полезных ископаемых — более 50 тысяч рублей. Сотрудники страховых и финансовых организаций в среднем зарабатывают более 39 тысяч рублей. Работники сельского и лесного хозяйства, рыболовы и охотники получают 22 849 рублей.

По данным статистического ведомства, самая высокая средняя зарплата среди регионов ПФО зафиксирована в Татарстане — 34 407 рублей. Наименьший показатель отмечен в республике Мордовия — 25 888 рублей.

Ранее Удмуртстат сообщил, что объемы ввода жилья в республике выросли на 38%. За 2 месяца 2019 года в Удмуртии ввели в эксплуатацию 148 тыс. кв. м жилья.