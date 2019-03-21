Казанские студенты прокомментировали отставку Назарбаева

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Студенты Казанского федерального университета из Казахстана прокомментировали корреспондентам программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ уход Нурсултана Назарбаева с поста президента республики.

«Это было очень неожиданно. Буквально в течение 5-10 минут загремели все чаты, все переписки», — рассказал Кадырбек Нурылбеков. Он добавил, что прилетел в Казань из Астаны накануне.

«Мы очень уважаем выбор нашего президента. Понимаем, что было очень сложно сделать такой выбор», — добавил Чингиз Пангереев.

Председатель культурной автономии казахов в Татарстане Сагит Джаксыбаев подчеркнул, что рано или поздно Назарбаев должен был покинуть пост президента.

«И лучше если это случится ожиданно, разумно, осознанно, спокойно. Что и происходит», — пояснил он журналистам ТНВ.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин в свою очередь сообщил, что Москва рассчитывает на преемственность курса в стране. Кстати, в Казани также надеются на продолжение сотрудничества с Казахстаном.

Напомним, что 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил о своей отставке. Новым главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который уже в ближайшее время посетит Россию.