Медведев попросил упростить выделение бюджетных инвестиций

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обратился к министрам с просьбой подготовить предложения в законодательство по упрощению выделения бюджетных инвестиций, сообщает «РИА Новости».

На заседании правительства Медведев отметил, что нужно сделать процесс выделения бюджетных инвестиций на конкретные проекты более простым и прозрачным.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что есть необходимость рассмотреть поправки в кодекс об административных правонарушениях, которые ввели бы ответственность за отказ обслуживать клиентов пожилого возраста и инвалидов, сообщает «РИА Новости». На заседании правительства премьер-министр подчеркнул, что пенсионеры и инвалиды регулярно сталкиваются с тем, что им отказывают в обслуживании или предоставлении каких-либо услуг из-за их особых потребностей.