Новости экономики

07:48 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Медведев попросил упростить выделение бюджетных инвестиций

13:55, 21.03.2019
Медведев попросил упростить выделение бюджетных инвестиций
Фото: pixabay.com

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обратился к министрам с просьбой подготовить предложения в законодательство по упрощению выделения бюджетных инвестиций, сообщает «РИА Новости».

На заседании правительства Медведев отметил, что нужно сделать процесс выделения бюджетных инвестиций на конкретные проекты более простым и прозрачным.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что есть необходимость рассмотреть поправки в кодекс об административных правонарушениях, которые ввели бы ответственность за отказ обслуживать клиентов пожилого возраста и инвалидов, сообщает «РИА Новости». На заседании правительства премьер-министр подчеркнул, что пенсионеры и инвалиды регулярно сталкиваются с тем, что им отказывают в обслуживании или предоставлении каких-либо услуг из-за их особых потребностей.

ЭкономикаИнвестицииОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров