В прошлом году в России уволили более 1,3 тыс. чиновников в связи с утратой доверия

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По итогам 2018 года в России уволили более 1,3 тыс. чиновников в связи с утратой доверия.

По словам официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного, всего в 2018 году в результате работы прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 75 тыс. должностных лиц за совершение коррупционных правонарушений, из них 7 тыс. — к административной.

В итоге было возбуждено более 3 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что сотрудника Ространснадзора уволили после того, как прокуратура обнаружила у его супруги 66 автомобилей.