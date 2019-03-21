В 2018 году ущерб от коррупции военнослужащих составил 7 млрд рублей

По итогам 2018 года ущерб от коррупции в военных ведомствах вырос в четыре раза, до 7 млрд рублей.

Как сообщил замгенпрокурора России и главный военный прокурор Валерий Петров на коллегии за нарушения антикоррупционного законодательства, более 2,8 тыс. должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. Из них 28 человек уволили, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что с 2009 года стало меньше россиян, которые считают, что в стране высокий уровень коррупции.