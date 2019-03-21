В ПФО самый дорогой минимальный набор продуктов обнаружили в Самарской области

Фото: Максим Платонов

Согласно исследованию Росстата, опубликованном на официальном портале ведомства, в феврале 2019 года стоимость условного минимального набора продуктов питания в ПФО составила 3 681,2 рубля.

Среди регионов ПФО самый дорогой набор отмечается в Самарской области — 3 982,6 рублей. Самый доступный — в Мордовии, его стоимость составила 3 425,3 рубля.

Напомним, ранее сообщалось, что объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в феврале 2019 года составил 193,6 млрд рублей. Исследование Росстата размещено на официальном портале ведомства. По итогам января — февраля 2019 года объем производства сельхозпродукции достиг 361,6 млрд рублей. Рост по сравнению с тем же периодом 2018 года составил 0,9%.



