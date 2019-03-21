Росстат сообщил, сколько в феврале по всей стране построили новых квартир

В исследовании Росстата, в котором рассматривается социально-экономическое положение России, сообщается, что в феврале 2019 года в стране было построено 67,5 тысячи новых квартир. Исследование размещено на официальном портале ведомства.

За январь — февраль 2019 года общее количество новых квартир составило 123,1 тысячи. Общая площадь введенных жилых помещений составила 9,2 млн кв. метров. В процентном соотношении к предыдущему периоду прошлого года это только 90,6%.

Напомним, ранее сообщалось, что за 2 месяца 2019 года в Удмуртии ввели в эксплуатацию 148 тыс. кв. м жилья, что на 38% больше показателей соответствующего периода 2018 года. Об этом сообщает Удмуртстат. Всего в республике было построено 2 393 квартиры. Жилые дома общей площадью 72,3 тыс. кв. м построены населением.



