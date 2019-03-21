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Ученые назвали главный фактор риска рождения ребенка с синдромом Дауна

06:49, 21.03.2019 1
Ученые назвали главный фактор риска рождения ребенка с синдромом Дауна
Фото: pixabay.com

Возраст матери является главным фактором риска рождения ребенка с синдромом Дауна. Об этом сообщают ученые ФБГНУ «Медико-генетический научный центр».

Согласно опубликованным данным, у женщин после 40 лет вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна в девять раз выше по сравнению с 30-летними. При этом раса или социально-экономические условия никак не влияют развитие плода.

Кроме того, распространенность синдрома Дауна отчасти может зависеть от традиционных и религиозных особенностей региона, передает «РИА Новости».

Напомним, ранее в России расширили список заболеваний для получения инвалидности.

ОбществоМедицина
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 марта
    Что по аутистам? Каковы исследования в этом направлении? Список расширяется, есть ли исследования, чтобы остановить рост недееспособных?
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