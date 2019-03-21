Ученые назвали главный фактор риска рождения ребенка с синдромом Дауна

Возраст матери является главным фактором риска рождения ребенка с синдромом Дауна. Об этом сообщают ученые ФБГНУ «Медико-генетический научный центр».

Согласно опубликованным данным, у женщин после 40 лет вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна в девять раз выше по сравнению с 30-летними. При этом раса или социально-экономические условия никак не влияют развитие плода.

Кроме того, распространенность синдрома Дауна отчасти может зависеть от традиционных и религиозных особенностей региона, передает «РИА Новости».

Напомним, ранее в России расширили список заболеваний для получения инвалидности.