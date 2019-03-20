Итоги дня: Путин об «ипотечных каникулах», переименование Астаны и Минниханов в Таджикистане

Президент России Владимир Путин высказался по поводу «ипотечных каникул». Он поручил проработать вопрос распространения этого механизма на действующие договоры по ипотеке. Проект предполагает льготный период сроком до шести месяцев, в рамках которого можно будет приостановить выплаты по ипотеке или уменьшить их размер.

Уход Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана продолжает резонировать в медийном поле. Пост главы государства официально занял Касым-Жомарт Токаев. Первым делом он предложил переименовать столицу страны в честь первого президента Казахстана. Идею дать Астане имя Нурсултан уже поддержал парламент республики. Тем временем должность спикера Сената Казахстана заняла дочь Назарбаева Дарига. Политологи считают, что со временем она может возглавить страну.

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел второй день в Таджикистане. Он посетил Нурекскую ГЭС и ознакомился с ее работой. Также Минниханов стал почетным гостем на тюркском празднике Навруз. Накануне он встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и пообщался с представителями татарской диаспоры.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак согласился, что правительство может подкорректировать условия налогового маневра для нефтяной отрасли. Он пояснил, что для этого потребуется еще раз просчитать процесс работы нового механизма.

Трибунал в Гааге решил ужесточить приговор бывшему президенту Республики Сербской Радовану Караджичу. Его тюремный срок изменен с 40 лет до пожизненного.

О важности сохранения национальных языков заявил сегодня президент РФ Владимир Путин. В телеграмме, адресованной участникам форума «Год языков коренных народов в России», глава государства подчеркнул, что языки народов являются одним из истинных богатств России.

Сегодня в России продолжился «губернаторопад». Президент РФ поменял руководителей Алтая и Калмыкии. В первом случае исполняющим обязанности главы республики назначен Олег Хорохордин. Во втором — чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков. Продолжают муссироваться слухи об отставке губернаторов Мурманской и Оренбургской областей. В Оренбурге уже запланирован митинг в поддержку Юрия Берга.

Россия вошла в рейтинг самых счастливых стран мира. Однако она заняла там 68-е место. В топ-10 вошли Финляндия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада, и Австрия.

Российского миллиардера Сулеймана Керимова вновь заподозрили в неуплате налогов. Власти Франции считают, что он не заплатил государству при покупке недвижимости.