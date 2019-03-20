Российские ученые работают над созданием замены импортных систем диагностики диабета

В России разрабатывают систему диагностики сахарного диабета, которая может заменить импортные, сообщает ИА «Regnum».

Диагностика основывается на содержании в крови гемоглобина, соединенного с глюкозой. Пока ученые в начале своего исследования. Первые модельные эксперименты показали возможность использования аптамера (специальные короткие фрагменты рибонуклеиновых кислот) и светоизлучающего белка для анализа.

Напомним, ранее сообщалось, что после инцидента с исключением из детского сада ребенка с сахарным диабетом в Татарстане было принято решение об организации специализированных курсов для медицинского персонала дошкольных учреждений. Об этом заявила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова. «Министерством образования и науки РТ и Министерством здравоохранения РТ приняты решения провести специальные обучающие курсы для медицинского персонала в детских садах и дошкольных учебных заведениях для того, чтобы обучить их навыкам (работы с инсулинозависимыми детьми)», — рассказала спикер.