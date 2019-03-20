Роспотребнадзор заявил о высокой заболеваемости гриппом в Европе

В период с 4 по 10 марта в странах Европейского региона продолжают регистрировать высокую интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ, сообщается на официальном портале Роспотребнадзора.

В 20 странах зафиксировано широкое распространение вирусов гриппа, в 13 странах — региональное, в пяти странах — локальное. В период с 11 по 17 марта на территории России продолжает снижаться интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.

Напомним, ранее в Росстате озвучили самые распространенные заболевания среди детей от 0 до 14 лет в 2017 году. Статистические данные размещены на официальном портале ведомства. Чаще всего приходится сталкиваться с болезнями органов дыхания (согласно Международной классификации болезней, к ним относятся грипп, ОРВИ и пневмония). На втором месте — травмы, отравления и другие внешние причины. Следом идут некоторые инфекционные и паразитарные заболевания.



