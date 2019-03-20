Главное к утру: новая методология Росстата, обнуление НДС для внутренних авиаперевозок, Матвиенко — о губернаторском «звездопаде»

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей к утру среды, 20 марта.

Министр финансов РФ Антон Силуанов подписал приказ о создании межведомственной рабочей группы по совершенствованию госрегулирования производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. В задачи группы будет входить подготовка предложений по госрегулированию алкогольной отрасли, а также оценка эффективности госрегулирования.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала возможные отставки губернаторов в регионах плановым процессом. По ее словам, «этот «звездопад» завершится к середине апреля, кандидаты будут готовиться к выборам».

Федеральное агентство по туризму РФ (Ростуризм) поддержало инициативу Минтранса об обнулении НДС для внутренних авиаперевозок, включая рейсы через Москву. В ведомстве считают это «одной из важных мер для предотвращения роста тарифов на авиабилеты».

Министерство промышленности и торговли России предложило ужесточить правила продажи моторного топлива на АЗС. Под запрет могут попасть любые видов жидкого топлива, кроме сертифицированного бензина и дизеля класса Евро-5.

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Сирию с официальным визитом и передал президенту республики Башару Асаду послание от президента РФ Владимира Путина. Асад отметил, что взаимодействие между Сирией и Россией находится на высоком уровне и помогает добиться побед над террористами.

Росстат планирует перейти на новую методологию расчета денежных доходов и расходов населения. По словам главы ведомства Павла Малкова, данные за первый квартал, рассчитанные по новой методике, будут опубликованы уже в апреле.