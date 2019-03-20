В Татарстане ожидается мокрый снег, дождь и до +7°С

Сегодня, 20 марта, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Днем в западных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный слабый, днем до умеренного. Ночью и утром на дорогах гололедица.



Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от -3°С до -8°С. Максимальная температура днем — от +2°С до +7°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +2°С до +5°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +4°С до +7°С.