В 2018 году банки за нарушения прав потребителей заплатили более 200 млн рублей штрафов

Основное нарушение со стороны кредитных организаций при заключении договора — навязывание различного рода дополнительных платных услуг, сообщается на официальном портале Роспотребнадзора.

По итогам 2018 года, при содействии Роспотребнадзора потребителям финансовых услуг вернули через суды более четверти миллиарда рублей. В прошлом году было выявлено около 3,5 тысячи нарушений прав потребителей со стороны финансовых организаций. За допущенные нарушения организации заплатили более 200 млн рублей штрафов.

Напомним, ранее Роспотребнадзор рассказал, какие товары не могут храниться более 24 часов с момента задержания на таможне. Постановление опубликовано на портале правовых актов. В список вошли 40 наименований, в том числе свежее или охлажденное мясо и рыба, молочные продукты, овощи, бобы, фрукты. Продукты считаются товарами, которые подвергаются быстрой порче.