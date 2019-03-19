За грузовиками и автобусами проследят онлайн с помощью тахографов

В этом году планируется создать систему стоимостью 1,4 млрд рублей, которая будет следить за грузовиками и автобусами на дорогах в режиме онлайн, сообщают «Известия».

Это будет выполняться с помощью тахографов, которые научат в автоматическом режиме передавать надзорным органам данные о несоблюдении режима труда и отдыха водителей и превышении скорости.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство России утвердило лицензионные требования для автобусных перевозок пассажиров. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации. Лицензионные требования введены с 1 марта. В постановлении устанавливаются непосредственно лицензионные требования к соискателю лицензии, список документов, порядок лицензирования.



