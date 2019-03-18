Итоги дня: Путин одобрил закон о «фейк-ньюс», Госсовет Татарстана и советник главы Марий Эл из Челнов

Президент РФ Владимир Путин подписал законы о фейковых новостях и оскорблении власти. Теперь административная ответственность устанавливается за публикацию недостоверной информации, а также за выражение «явного неуважения» к госсимволам и органам власти. Законы сенатора Андрея Клишаса вступили в силу со дня опубликования документа (18 марта).

Сегодня в Казани прошло 46-е заседание Госсовета Татарстана. Министр образования РТ Рафис Бурганов рассказал, что в 2019 году в республике планируется построить 29 детских садов. Это позволит создать дополнительно более 6 тысяч мест. Кроме того, депутаты утвердили изменения в бюджет республики. Дефицит бюджета Татарстана увеличился в 5,5 раза, до 22 млрд рублей.

Бывший чиновник мэрии Набережных Челнов Рафаиль Киямов получил новое назначение. Он стал советником главы Марий Эл Александра Евстифеева.

В Казани скончался ведущий программ «Город» и «Тема» ТК «Эфир» Алексей Кулешов. По предварительным данным, причиной смерти журналиста стала пневмония.

В Казани освобожден из-под стражи бывший председатель совета директоров «Интехбанка» и гендиректор АО «Ройял Тайм Групп» Рустем Абдуллин. Он переведен из СИЗО под домашний арест.

США могут ввести новые санкции в отношении России. Конгресс Соединенных Штатов подготовил законопроект против россиян, которые оказывают влияние на Венесуэлу.



Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять во втором чтении законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума.