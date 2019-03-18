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Роспотребнадзор Удмуртии зафиксировал первый случай заболевания корью в республике в 2019 году

17:43, 18.03.2019
Роспотребнадзор Удмуртии зафиксировал первый случай заболевания корью в республике в 2019 году
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Роспотребнадзор Удмуртии сообщил, что в республике зарегистрирован первый случай заболевания корью в 2019 году.

В ведомстве отметили, что в текущем году в республике планируют привить против кори 6000 человек, среди которых 4500 взрослых и 1500 детей. Подчищающая иммунизация пройдет с апреля по октябрь, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что за весь 2018 год в УР зафиксированы только семь случаев кори.

ОбществоМедицина Удмуртия
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