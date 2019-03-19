В Татарстане ожидается туман и до +6°С

Сегодня, 19 марта, в Татарстане ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица.

Ветер переменных направлений слабый.



Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от -3°С до -8°С. Максимальная температура днем — от +1°С до +6°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +4°С до +6°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +1°С до +4°С.