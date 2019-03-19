В Татарстане ожидается туман и до +6°С
Сегодня, 19 марта, в Татарстане ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица.
Ветер переменных направлений слабый.
Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от -3°С до -8°С. Максимальная температура днем — от +1°С до +6°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
В Казани днем ожидается от +4°С до +6°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +1°С до +4°С.Общество Татарстан
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