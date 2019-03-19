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В Татарстане ожидается туман и до +6°С

04:38, 19.03.2019
В Татарстане ожидается туман и до +6°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 19 марта, в Татарстане ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица.

Ветер переменных направлений слабый.

Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от -3°С до -8°С. Максимальная температура днем — от +1°С до +6°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +4°С до +6°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +1°С до +4°С.

Общество Татарстан
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