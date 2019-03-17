В Москве задержаны более десяти фанатов «Спартака»

Московская полиция задержала более десяти членов фанатского сообщества футбольного клуба «Спартак».

Мероприятие носило профилактический характер в преддверии игры с санкт-петербургским «Зенитом», которая состоится в столице России вечером в воскресенье, 17 марта.

Среди задержанных оказались лидеры объединения болельщиков «Спартака» «Фратрия», которые имеют серьезное влияние на болельщиков команды, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Силовики опасаются, что на трибуне спартаковцев может произойти драка из-за раскола в фанатской среде по вопросу отношения к политике руководства клуба. Так, часть болельщиков выступает против решений руководителей команды, другие фанаты не согласны с этим мнением.

Уточняется, что руководство «Спартака» пригласило бывшего главного тренера команды Массимо Карреру на игру с «Зенитом». Из-за этого также могут произойти беспорядки на стадионе.

Напомним, ранее вратарь «Спартака» назвал «прожиточный минимум» своей семьи.