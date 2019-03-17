Сборная России выиграла Кубок мира по вольной борьбе впервые за восемь лет

Российские борцы впервые за последние восемь лет выиграли Кубок мира по вольной борьбе на командном первенстве. Турнир проходил в Якутске.

В финале сборная России одержала победу над командой Ирана со счетом 9:1, передает RT.

В составе сборной обладателями трофея стали Арыйан Тютрин (весовая категория до 57 килограммов), Рамазан Ферзалиев (до 61 кг), Виктор Рассадин (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Магомед Рамазанов (до 79 кг), Даурен Куруглиев (до 86 кг).

Также в составе победителей оказались Магомед Курбанов (до 92кг), Владислав Байцаев (до 97 кг) и Зелимхан Хизриев (до 125 кг).

Напомним также, что сегодня в Казани проходит XI чемпионат и первенство России по традиционному карате.