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Медведев подписал проект соглашения о партнерстве России с ВПП ООН

11:59, 17.03.2019
Медведев подписал проект соглашения о партнерстве России с ВПП ООН
Фото: kremlin.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал проект соглашения о стратегическом партнерстве между российским правительством и Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН на 2019—2022 годы.

Соглашение имеет рамочный характер, а также закрепляет взаимодействие России и ВПП ООН и обозначает его основные цели и принципы. Также в документе идет речь о взаимодействии России и ВПП ООН в области оказания гуманитарной помощи, передает «РИА Новости».

Ранее МЧС России направило в Индонезию гуманитарную помощь в связи с землетрясением и цунами, которые произошли у берегов страны.

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