Новости происшествий

08:20 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Число жертв наводнений в Индонезии достигло 63

09:45, 17.03.2019
Число жертв наводнений в Индонезии достигло 63
Фото: скриншот видео youtube.com

Число погибших в результате наводнений в индонезийской провинции Папуа увеличилось до 63.

По данным поисково-спасательной службы, десятки людей числятся пропавшими без вести, передает агентство Xihxua.

Напомним, что вчера в Индонезии начались проливные дожди, которые стали причиной наводнений.

В прошлом году ливневые дожди в Японии привели к паводкам и оползням, жертвами которых стали более 220 человек. В результате стихийных бедствий была нарушена работа магазинов и коммунальной инфраструктуры.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров