Число жертв наводнений в Индонезии достигло 63

Число погибших в результате наводнений в индонезийской провинции Папуа увеличилось до 63.

По данным поисково-спасательной службы, десятки людей числятся пропавшими без вести, передает агентство Xihxua.



Напомним, что вчера в Индонезии начались проливные дожди, которые стали причиной наводнений.



В прошлом году ливневые дожди в Японии привели к паводкам и оползням, жертвами которых стали более 220 человек. В результате стихийных бедствий была нарушена работа магазинов и коммунальной инфраструктуры.