Новости общества

07:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СМИ предрекли США банкротство из-за военных расходов

08:59, 17.03.2019 3
СМИ предрекли США банкротство из-за военных расходов
Фото: pixabay.com

Соединенные штаты находятся на грани банкротства. Причиной этому являются огромные расходы на военно-промышленный комплекс, коррупция в правительстве и некомпетентные чиновники.

Как сообщает издание CounterPunch, власти США обманывают налогоплательщиков, требуя все больше финансирования на военные нужды.

В статье приводятся данные Open the Government, согласно которым в США большие деньги расходуются на не связанные с военным делом покупки. Среди таких приобретений указывается алкоголь на сумму $308 тыс., а также шейки лангуста и крабы стоимостью $4,6 млн.

Издание также отмечает, что с 2001 года США потратили на войны за рубежом 4,7 трлн долларов, а долг страны растет на 32 млн долларов в час. При этом правительство США продолжает брать огромные займы у других стран.

В середине февраля Минфин США сообщил, что госдолг страны достиг рекордной отметки в $22,01 трлн.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 17 марта
    А кто-нибудь может с их этот долг получить?
    Ответить
    Анонимно 17 марта
    Ракетами и бомбами только
    Ответить
  • Анонимно 17 марта
    Ольга ___ Вот, месяц назад пОстили: « Пиндoмepзocть тратит на подготовку войны триллион в год. Она при отставании в 30 (или более) поколений по технико-технологическому уровню обороны живёт как на пороховой бочке. Даже те, кто по 3-5 тысяч упакованы на беспомощных авианосцах, (всего на авианосных группах – около 70 тысяч пиндocят) также чувствуют себя обречёнными, понимая, что авангардам, кинжалам и цирконам всё пофиг».
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров