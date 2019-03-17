СМИ предрекли США банкротство из-за военных расходов

Соединенные штаты находятся на грани банкротства. Причиной этому являются огромные расходы на военно-промышленный комплекс, коррупция в правительстве и некомпетентные чиновники.

Как сообщает издание CounterPunch, власти США обманывают налогоплательщиков, требуя все больше финансирования на военные нужды.

В статье приводятся данные Open the Government, согласно которым в США большие деньги расходуются на не связанные с военным делом покупки. Среди таких приобретений указывается алкоголь на сумму $308 тыс., а также шейки лангуста и крабы стоимостью $4,6 млн.

Издание также отмечает, что с 2001 года США потратили на войны за рубежом 4,7 трлн долларов, а долг страны растет на 32 млн долларов в час. При этом правительство США продолжает брать огромные займы у других стран.



В середине февраля Минфин США сообщил, что госдолг страны достиг рекордной отметки в $22,01 трлн.