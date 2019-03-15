Итоги дня: санкции против Зеленодольского завода, теракт в Новой Зеландии, логоцентр в Татарстане за 1 млрд

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 15 марта.

США ужесточили антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине. Всего под ограничительные меры попали восемь компаний, в том числе Зеленодольский завод им. Горького.



В двух мечетях в Новой Зеландии произошла стрельба, в результате которой погибли 49 человек. По подозрению в теракте были задержаны три человека. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования и назвал теракт «жестким» и «циничным». Ситуацию также прокомментировал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group планирует вложить 1 млрд рублей в строительство логистического центра в Татарстане. Объект могут построить в Елабуге.



Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал, что для халяльной продукции может появиться отдельный ГОСТ. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании Координационного совета по промышленности в Грозном.

Учителем года Татарстана стал преподаватель биологии казанского лицея Наиль Мирсаитов. Ранее он победил на городском этапе конкурса.

Следственный комитет попросил суд арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, которого обвиняют в получении взятки в 3,2 млрд рублей. Однако суд отказал в аресте Белоусова.