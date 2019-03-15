В Совбезе РФ сообщили о переброске войск НАТО к границам России

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете «Красная звезда» заявил, что НАТО перебрасывает войска к границе с Россией.

По его словам, численность военных быстрого реагирования НАТО выросла с 25 до 40 тыс. человек. На данный момент в балтийских странах развернуты усиленные батальонные тактические группы многонационального состава по 1 тыс. военнослужащих каждая.

Ранее замглавы МВД России Игорь Зубов на итоговой коллегии МВД по Татарстану заявил, что боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) вертолетами перебрасывают из Пакистана на границу Таджикистана, в сторону южных границ России. По его словам, там планируются «провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев и со всеми последствиями в сторону России».

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что слова Зубова отражают его субъективный прогноз возможного развития политической обстановки и не являются официальной позицией МВД. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова замминистра оговоркой.