Главное к утру: долги «Татфлота», концепция единого оператора 5G, новые резиденты в ОЭЗ «Иннополис»

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей к утру пятницы, 15 марта.

АО «Судоходная компания «Татфлот» частично погасило задолженность по зарплате. Акционерное общество выплатило 75,3 млн рублей 1 422 работникам. Ранее стало известно, что 386 работников «Татфлота» не получили зарплату, долг перед ними составил 96 млн рублей.

Британский парламент проголосовал за принятие плана премьер-министра Терезы Мэй, согласно которому выход из ЕС откладывается до 30 июня, если депутаты одобрят сделку ЕС до 20 марта. Если к этому времени сделка не будет одобрена, то Brexit отложат на более поздний срок.

Минкомсвязь РФ направило на согласование в Минфин, Минобороны, Минпромторг, ФСБ и ФСО концепцию, подразумевающую создание единого инфраструктурного оператора для развития 5G. Предварительно, это будет одно юридическое лицо.

ОЭЗ «Иннополис» пополнится семью новыми резидентами и двумя компаниями-партнерами, которые занимаются разработкой IT-решений для различных сфер. Общий заявленный объем инвестиций — 660 млн рублей.

Банк России подготовил концепцию санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Документ разработан совместно с Минфином РФ. Зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин отметил, что механизм санации НПФ будет похож на схему оздоровления банков и страховых компаний.



Два топ-менеджера Facebook, среди них один из ключевых работников Крис Кокс, уходят в отставку после сбоя в работе приложений компании, который произошел в четверг, 14 марта.