Итоги дня: исключение ПСО «Казань» из «Стратегии-2030», согласование участка ВСМ, обращение к Медведеву по финансированию нацпроектов

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 14 марта.

ПСО «Казань» исключили из «Стратегии-2030». Председатель комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев заявил, что в Стратегии компании не прописываются.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал строительство первого участка ВСМ Москва — Казань. По словам вице-премьера РФ Максима Акимова, президент России Владимир Путин примет решение по этому вопросу в ближайшие недели.

Госдума РФ обратится к Дмитрию Медведеву для эффективного доведения до регионов денег на нацпроекты. При необходимости будет организовано совещание с участием руководителей профильных комитетов.

Банк России отозвал лицензию у АО «Банк развития технологий и сбережений» («РТС-Банк») из Тольятти. В банке назначена временная администрация.

В 2019 году Татарстану выделили 1 800 квот на хадж к мусульманским святыням в Мекке и Медине по программам официального хадж-оператора в Татарстане «ДУМ РТ Хадж». Всего на хадж отправятся 20 500 россиян.

Минпросвещения РФ утвердило расписание ЕГЭ в 2019 году. Экзамены будут проходить в период с 27 мая по 13 июня.

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о причинах неудачного выступления команды и заявил, что сил продолжать работать в «Ак Барсе» у него достаточно.