Представитель Юлии Началовой рассказала об улучшении состояния певицы

Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала, что состояние Началовой улучшилось.

Представитель Началовой уточнила, что певица продолжает оставаться в реанимации, но организм потихоньку восстанавливается.

Напомним, что в понедельник Юлию Началову госпитализировали в одну из больниц Москвы. По предварительным данным, у певицы резко поднялся уровень сахара в крови, после чего обострилась подагра. Вчера стало известно, что из-за тяжелого состояния певицы врачи ввели Началову в искусственную кому.