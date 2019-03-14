Представитель Юлии Началовой рассказала об улучшении состояния певицы
Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала, что состояние Началовой улучшилось.
Представитель Началовой уточнила, что певица продолжает оставаться в реанимации, но организм потихоньку восстанавливается.
Напомним, что в понедельник Юлию Началову госпитализировали в одну из больниц Москвы. По предварительным данным, у певицы резко поднялся уровень сахара в крови, после чего обострилась подагра. Вчера стало известно, что из-за тяжелого состояния певицы врачи ввели Началову в искусственную кому.ОбществоКультура
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