Билялетдинов: «У нас с «Авангардом» по всем показателям были одинаковые цифры. «Физика» — это не только бег»

Зинэтула Билялетдинов во время пресс-конференции, посвященной подведению итогов хоккейного сезона КХЛ 2018/2019, оценил физическое состояние своей команды в противостоянии с омским «Авангардом».

— Авангард весь плей-офф бегал быстрее, чем «Ак Барс».

— Что касается «Авангарда», то я уже говорил, что физическая составляющая — это не только, сколько ты пробежал. По всем остальным показателям у нас равные цифры. Есть такая специальная программа, которая это считает, знаете такую?

А вот то, что эмоций не было, — это факт.

— Что за программа, покажите цифры?

— А может, мне вам еще и программу эту купить? — с усмешкой ответил Билялетдинов.

Напомним, по итогам серии первого раунда плей-офф казанский «Ак Барс» уступил омскому клубу — 0:4.