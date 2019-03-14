Главное к утру: логистический центр «Почты России» в Перми, экс-мэр Саратова сдался в СК, прекращение продаж Jetta

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей к утру четверга, 14 марта.

Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев провел совещание по вопросам строительства полилингвального комплекса в Казани. По его словам, комплекс является одним из направлений развития современного образовательного процесса.

Находящийся в розыске экс-глава администрации Саратова Алексей Прокопенко сдался в Следственный комитет. Бывшему сити-менеджеру было заочно предъявлено обвинение по статье УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц.

Депутаты Госдумы подготовят поправки, которые обяжут правительство утвердить единую методику расчета прожиточного минимума в РФ. Это должно исключить занижения в регионах при установлении доплат к пенсии.

Врачам пришлось ввести певицу Юлию Началову в состояние искусственной комы. PR-менеджер артистки Анна Исаева подтвердила, что состояние артистки оценивается как тяжелое.

Строительство логистического центра «Почты России» в Перми должно быть завершено к концу 2020 года. Объем инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей.

Автоконцерн Volkswagen завершил продажи седана Jetta в России. По предварительным данным, они могут возобновиться в следующем году при выходе нового поколения автомобиля.